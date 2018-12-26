Mardin'de "Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, "Mardin'de öğrenci olmak olağanüstü bir nimet. Burası gerçekten bir medeniyetler şehri." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince hayata geçirilen, Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen "İletişim Kültürü" söyleşisine katılmak için Mardin'e gelen Prof. Dr. Avcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra söyleyişinin gerçekleştirileceği Gençlik Merkezine geçen Avcı, merkez hakkında Vali Yaman'dan bilgi aldı, 7 bin güncel kitabın bulunduğu kütüphaneyi gezdi, burada hatıra fotoğraf çektirdi.

Ardından söyleşide gençlerle bir araya gelen Avcı, merkeze gelen gençlerin çok şanslı olduğunu söyledi.

Avcı, teknolojinin yaşamdaki yerine değinerek, "Hayatımız teknoloji dönüşümün tehlikesi altında. Siz gençler bu teknolojinin içerisinde doğdunuz ve bunun içerisinde büyüyorsunuz. Biz, yazı kültüründen gelen insanlarız. Okumayı, yazmayı, kitabı, kalemi yazıyı gördük. Sonradan hayatımıza teknoloji girdi." diye konuştu.

Gençlerin düşünce biçiminin şekillenmesinde teknolojinin önemli rol oynadığına işaret eden Avcı, "Bilgisayar, cep telefonu tamam ama tüm bunlar, nasıl kullanacağını bilirsek işimize yarayacak imkanlar. Bunun yanında mutlaka okumamız lazım." ifadelerini kullandı.

Mardin'i çok beğendiğini, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Açık hava müzesi gibi bir şehirde yaşıyorsunuz. Böyle güzel bir şehirde güzel fotoğraf çekmemek çok zordur. Çünkü Mardin 24 saat poz veriyor. Yazı, kışı, gecesi, gündüzü ayrı güzel, olağanüstü bir şehirde yaşıyorsunuz. Ayrıca çok kültürlü bir şehirde yaşıyorsunuz. Bu inanmayacağız kadar büyük bir nimettir. Her gün en az üç dilde konuşmalara muhatap oluyorsunuz. Mardin'de öğrenci olmak olağanüstü bir nimet. Burası gerçekten bir medeniyetler şehri."

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Avcı, daha sonra kitaplarını imzaladı, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA