İSTANBUL (DHA) - Mansur Yavaş : İBB'ye yapılan haksızlığı reddediyoruz

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İstanbul büyükşehir belediyemize yapılan haksızlığın, tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Millet İttifakı belediye başkanları olarak bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzluğa, baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile yaptıkları 'Ankara Buluşması'nda ele alınan konuları açıklamak üzere kentteki otelde basın toplantısı düzenledi. Başkan Yavaş, 'Ankara Buluşması'nda; tarımı destekleme, kırsal kalkınma projeleri, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeni nesil sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında iş birliği ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Yavaş, İçişleri Bakanlığı'nca İBB ve şirketlerinde, işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu gerekçesiyle teftiş başlatılmasıyla ilgili ise "Milletimizin bilmesini isteriz ki İstanbul büyükşehir belediyemize yapılan haksızlığın, tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz. Bir belediyemiz için uygulanması düşünülen hukuksuzluk, karşısında tüm belediyelerimizi ve milletimizi bulacaktır. Millet İttifakı belediye başkanları olarak bundan sonraki süreçte de haksızlığa, hukuksuzluğa, baskılara ve ithamlara karşı tek yürek olacağımızın bir kez daha altını çiziyoruz. Bu güçlü irade, bırakın baskılardan yılmayı aksine her zorlukta daha da güçlenecektir ve baskılar vatandaşlarımıza daha çok hizmet etme azmimizi perçinleyecektir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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