Mansur Bildik'ten üç dilde bağlama metodu

27.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:11

Kendini Türk Halk Müziği ve sazın tanıtımını evrenselleştirmeye adayan Mansur Bildik'inAnadolu müziğinin temel çalgısı saz üzerine Almanca, Türkçe ve İngilizce dillerini kapsayan kitabı Cinius Yayınları tarafından içinde bulunduğumuz 2019 yılında yayınlandı. Uzun yıllardır Viyana'da yaşayan saz eğitmeni Mansur Bildik, üç dilde yayınlanan 'Bağlama Metodu-Saz (Bağlama)'adlı kitabında notalarla saz öğrenmenin kolay ve çabuk yolunu, bu çalgıya yönelik olarak kültürel tarihi, özelliklerini anlatıyor. Kitapta sazın tarihi ve kültürünün yanı sıra Prensipler ve Temel Çalım Teknikleri, Saz Ailesi, Porte Notasyonuna Giriş, Türk Müziğinde Makamlar, Sazda Düzenler (Akortlar), Bağlamada Tavırlar, Usta-Çırak İlişkisine Dair, Anadolu Müzik Kültürünün ve Çalgılarının Kısaca Anlatımı bölümleri yer aldı. Kitabın son bölümünde notalara da kapsamlı yer verildi. Bağlama Metodu Saz (Bağlama) kitabının yazım süreci de Avusturya'ya işçi göçünün 50'nci yılında gerçekleşti. Bu süreçte Viyana Müzik Üniversitesi Halk Müziği Araştırma ve Etnomüzikoloji Enstitüsü'nde bir sempozyum yapıldı. Prof. Dr. Ursula Hemetek, Mansur Bildik'in 'Bağlama Metodu Saz (Bağlama)'adlı kitabına yazdığı önsözde "Bu eser etnomüzikoloji için çok önemli bir kaynak oluşturmakta ve bir ilke imza atmaktadır. Göç etmiş bir müziğin Avusturya'da yüksek bir değere sahip olabilmesinde bu tip çalışmalar temel rol oynamaktadır" diye görüş bildirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Bağlama Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Koç ise yazdığı önsözde "Mansur Bildik, her şeyden önce geçmişten özümsediği halk müziği ve kültürünü yurt içinde ve dışında geleceğe taşımayı görev edinen bir kültür elçisidir. Çalışmalarında Türkçe'nin edebi açıdan samimi ve ustalıkla kullandığına şahit olursunuz" dedi. Kitaba önsöz yazan diğer bir kişi Viyana Saz Derneği Başkanı Prof. Dr. Karl Grill de şöyle dedi: "Mansur Bildik'ten 1992 sonbaharında ders almaya başladım. 1993 yılında Viyana Saz Derneği'ni beraber kurduk. Bu derneğin başkanlığına seçildiğim süre içinde, Mansur Bildik'in yürüttüğü birçok harika projeye dahil oldum. Defalarca Almanca ve İngilizce bir bağlama metodunun olup olmadığına dair sorularla karşı karşıya kaldım. Mevcut kitap ise, benim içinde bir hayalin gerçekleşmesidir." Kitaba Dr. Hande Sağlam "Müzik Gelenekleri Arasında Bir Elçi: Mansur Bildik"ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Haydar Tanrıverdi de "Viyana'da Bir Türk Kültür Elçisi" başlıklı yazılarıyla önsöz yazdı. Bu başlıklar da Mansur Bildik'inkendini Türk Halk Müziği ve sazın tanıtımını evrenselleştirmeye adadığının göstergesi oldu.

İLK SAZ DERSLERİNİ BABASINDAN ALDI

1949'da Tunceli'de doğan Mansur Bildik, ilk saz derslerini yörenin saz ve söz üstadı babasından aldı. 1965 yılında Adana Halk Evi'nde halk müziği eğitimi başladı. Değerli hocası Ahmet Aydın'ın tavsiyesiyle İstanbul'da profesyonel olarak müzikle uğraşan arkadaşlarının yanında yer aldı. Yetmişli yılların başında TRT İzmir Radyosu'nda üstatlarla çalıştı. TRT'nin açtığı sınavı kazanarak TRT'de Tunceli yöresinin saz sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Türkiye'nin tanınmış ses ve saz sanatçılarının yurt içi ve yurt dışı konser, turnelerine katıldı. 1976-1980 arasında Avusturya'dan İngiltere'ye kadar tüm Avrupa ülkelerinde solo ve gruplar halinde çalışarak müzik yaşamını sürdürdü. 1980 yılında yerleştiği müziğin başkenti Viyana'da özellikle de Avusturya'da saz çalmadığı mekan kalmayan Mansur Bildik, ilkokuldan üniversite öğrencisine, ev hanımından akademisyene saz çalmayı öğretti. 1984 yılında 125 yıllık geçmişi ve geleneği olan Franz Schubert Konservatuvarı'nda saz öğretimine başladı. 1990 yılından itibaren Avusturya devletinin kültür ve eğitim politikasına yön veren Halk Eğitim Yüksek Okullarında bağlamayı öğretmeye ve tanıtmaya başladı. Çok sayıda yerli, yabancı televizyon, radyo programına katıldı.1993 yılında Viyana Saz Derneği'ni kurdu. Bu alanda yerli yabancı sempozyum, konferans, atölyeler gerçekleştirdi. Film müzikleri de yapan Mansur Bildik, müzik ve kültür uyum alanlarında yaptığı başarılı çalışma ve katkılarından dolayı Viyana Eyaleti tarafından, 26 Şubat 2008 yılında Altın Üstün Hizmet Madalyası'na layık görüldü. Bu başarısı 2009 yılında Birleşmiş Milletler adına, Dünya Barış Federasyonu'ndan aldığı Barış Elçisi ödülü ile perçinlendi.

Kaynak: Bültenler