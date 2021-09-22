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Manisa'nın Dev Adamları Yarı Finalde

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Manisa'nın Dev Adamları Yarı Finalde

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Federasyon Kupası çeyrek final maçında Finalspor'u 86-54 yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

ANKARA (Bültenler) - Ankara'da düzenlenen Federasyon Kupası'nda mücadele eden Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları, Finalspor'u baskılı oyunu ile saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi.

Yeşil-beyazlı ekip, ilk periyotta üstünlüğü ele geçirerek rakibine 18-13'lük üstünlük sağladı. İkinci periyotta vites yükselten temsilcimiz rakibine kolay sayı şansı tanımadı ve soyunma odasına 40-25 üstün gitti. İkinci yarıda da sayı üstünlüğünü koruyan Manisa BBSK, final periyoduna 60-46'lık skor avantajı ile gitti. Son periyotta baskısını iyice artıran yeşil-beyazlı oyuncular, farkı iyice açarak mücadeleden 86-64 gibi bir farklı skorla galip ayrılarak adını son dörde yazdırdı. Akın Kandemir bulduğu 16 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Fatih Cantitiz, Mustafa Baki Görür ve Andre Williamson çift haneli skor üreten diğer oyuncularımız oldu.

Yarı Finalde Rakip Konya

Yaptığı baskılı savunma ve hücumda bulduğu yüksek yüzde ile farklı galibiyetler ile yarı finale gelen temsilcimiz, 23 Eylül'de saat 15.00'da BŞ Hastane Konya ile finale çıkmak için karşılaşacak.

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