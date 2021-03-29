Manisa'nın 9 ilçesine zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'nın 9 ilçesi için 2 Nisan tarihine kadar zirai don uyarısında bulunularak üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa'nın 9 ilçesi için 2 Nisan tarihine kadar zirai don uyarısında bulunularak üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Manisa'da hafif kuvvette zirai don beklendiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği Manisa'nın Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Alaşehir, Sarıgöl, Kula, Selendi, Demirci ve Gördes ilçelerinin kırsal alanlarında hafif kuvvette zirai don riskinin; bu gece saatlerinden 2 Nisan Cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden üreticilerimiz dikkatli ve tedbirli olmalıdır" ifadelerine yer verildi. Zirai donun bu akşam saat 21.00'dan 2 Nisan Cuma sabah 09.00'a kadar devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı