Manisa İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, hastanede mahkum ve tutuklu bölümünü inceledi

08.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:37

Manisa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin yapmış olduğu mahkum ve tutuklu bölümünde incelenmede bulundu.



Manisa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 71. yıldönümü olan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve haftasında yapılacak kutlama etkinlikleri çerçevesinde Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin yapmış olduğu mahkum ve tutuklu bölümünde incelenmede bulundu. Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı'nın başkanlığını yaptığı İl İnsan Hakları Kurulu, üyelerinin katılımıyla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesini ziyaret etti.



Ziyarette kurul üyeleri Hastane Başhekimi Operatör Doktor Fatih Zeren ve hastane yöneticileriyle birlikte, hastanenin yapmış olduğu mahkum ve tutuklu bölümünü gezerek, bilgi aldı ve koğuşlarda bulunan mahkum ve tutuklular ile görüşerek, koğuşlar hakkındaki görüşlerini dinledi. Koğuşların hepsini tek tek gezerek, hastane başhekimi ve Cezaevi personelinden bilgi alan İl İnsan Hakları Kurulu Başkanı Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, mahkum ve tutuklu bölümünün her açıdan memnuniyet verici olduğunu kaydetti.



Vali Yardımcısı Sandıkçı, "Manisa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu olarak yakından takip ettiğimiz Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin yapmış olduğu mahkum ve tutuklu bölümünü, kurulumuz üyeleriyle birlikte ziyaret ettik. Gerçekten insan haklarına duyarlı, güzel bir bölüm olmuş. Mahkumlarımızın sıcak ve soğuk havalarda korunarak muayene olabileceği uygun güzel bir fiziki mekan oluşturulmuş. Bu gayretlerinden dolayı hastane yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu tür yerler diğer hastanelere de örnek olur, diğer kurumların da aynı şekilde düzenleme yapmalarını arzu ediyoruz" dedi.



Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde yapılacak kutlama etkinlikleri hakkında açıklama yapan Vali Yardımcısı Sandıkçı, hafta dolayısıyla okullarda resim ve şiir yarışmaları düzenlediklerini, dereceye girenlere hediye ve ödüllerinin 10 Aralık'ta verileceğini belirtti.



Amaçlarının insan haklarına duyarlı olunması ve farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Vali yardımcısı Sandıkçı, "Manisa İli genelinde orta öğretim sınıf öğrencilerinin katılımı ile yapılan 'İnsan Hakları Açısından Çevre' konulu sürpriz ödüllü öykü ve resim yarışmalarında kazanan 1., 2., 3. öğrencilere verilecek sürpriz hediye ve katılım sertifikaları, 10 Aralık 2019 tarihinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın toplantı salonunda düzenlenecek törenle teslim edilecektir. Ayrıca yarışmaya katılan eserlerin tümünden oluşan sergimizi de açacağız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA