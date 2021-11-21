Manisa'da üzerinde uyarıcı hap bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Manisa'da üzerinde uyarıcı hap bulunan şüpheli gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da üzerinde uyarıcı hap bulunan şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, üzerinde uyarıcı hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

ŞEHZADELER, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, üzerinde uyarıcı hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler Ahmet Bedevi Mahallesi 533 Sokakta şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüpheli İ.A'nın (21) üzerinde yapılan aramada 28 uyarıcı hap ele geçirildi.

İ.A. gözaltına alındı.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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