Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 297 gram esrar, 59 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri de ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki aramada 1344 sentetik ecza ile 3,1 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler baş gösterdi

Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler baş gösterdi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ali Erbaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Şans Oyunları Hava Durumu Gökhan Çıra Ece Üner
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Hamid Karzai Mustafa Varank Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:36:19. #1.11#