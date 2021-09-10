Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 297 gram esrar, 59 kök Hint keneviri ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri de ilçede şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki aramada 1344 sentetik ecza ile 3,1 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.