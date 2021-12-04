Manisa'da uçuruma yuvarlanan çobanı itfaiye ekipleri kurtardı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada uçuruma yuvarlanan çobanı, oğlunun haber verdiği itfaiye ekipleri kurtardı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada uçuruma yuvarlanan çobanı, oğlunun haber verdiği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kavaklıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Mahmut Bakkal mevkisinde uçuruma düşen keçisini kurtarmak isteyen Mahmut Alkan (41) dengesini kaybederek yaklaşık 350 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Babasının düştüğünü gören 14 yaşındaki Bedirhan Alkan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, vatandaşların da katkısıyla yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Mahmut Alkan'ı bulunduğu yerden çıkardı.
Belinde ve bacaklarında kırıklar olduğu tespit edilen çoban, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri