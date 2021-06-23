Kula'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kula'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kula'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kula-Eşme yolunun Eroğlu Mahallesi yakınlarında İ.A.'nın (66) kullandığı 45 K 8358 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Z.T. (31) idaresinde 64 EN 619 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İ.A., daha sonra hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kula'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kula'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kula'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kula'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kula'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kula'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kula'da kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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