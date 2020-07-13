Manisa'da sıfır atık projesiyle 1756 ağaç kesilmekten kurtuldu Manisa'da sıfır atık projesi kapsamında sağlanan tasarrufla haziran ayında 1756 ağacın kesilmesinin önlendiği bildirildi.

Manisa'da sıfır atık projesi kapsamında sağlanan tasarrufla haziran ayında 1756 ağacın kesilmesinin önlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında hayata geçirilen projeyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm kutuları yaptırılıp kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldı.

Bu sayede haziran ayında kent genelinde 254 bin 400 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı.

Kentte bu kapsamda toplam 1756 ağaç kesilmekten kurtarılırken 497 bin 396 kilovatsaat enerji ve 2 bin 893 metreküp su tasarrufunun sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA