Manisa'da definecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı
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Manisa'da definecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı

Manisa'da definecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın 5 ilçesinde, SİT alanlarında izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 8 kişiden 7'si cezaevine gönderildi.

Manisa'nın 5 ilçesinde, SİT alanlarında izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 8 kişiden 7'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarından ekiplerin SİT alanlarında kazı yaptıkları suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.N, N.K, H.E, K.E, K.T, S. ve İ.G, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. F.C, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütlü definecilik yapıldığı tespiti sonrası 5 Mayıs'ta yapılan operasyonda 9 adreste arama yapılmış, 4 dinamit lokumu, iki dedektör, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 obje ve 11 bronz sikke ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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