Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda? Manchester Utd Chelsea maçı saat kaçta?
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Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda? Manchester Utd Chelsea maçı saat kaçta?

23.10.2020 09:34 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:38
Manchester United - Chelsea maçı hangi kanalda? Manchester Utd Chelsea maçı saat kaçta?

İngiltere Premiere Lig karşılaşmaları kapsamında Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, Manchester United - Chelsea maçı hangi gün?

İngiltere Premiere Lig maçları kapsamında Manchester United Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında merak edilenleri ve detayları sizler için derledik. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz kanal bilgileri neler?

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester Utd ile Chelsea arasında gerçekleşecek olan İngiltere Premiere Lig maçı, S Sport Plus , Idman TV , S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

Azerspace uydusu üzerinden yayın yapan CBC Sport ve İdman TV, Manchester Utd ile Chelsea maçını canlı olarak yayınlıyor.

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester Utd-Chelsea Maçı 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Manchester Utd-Chelsea maçı Türkiye saati ile 19:30'de başlayacak.

MANCHESTER UNITED CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester Utd ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Old Trafford Stadyumu, Manchester'da oynanacak.

24.10.2020 Manchester Utd vs Chelsea Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta Yayınlanacak?

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