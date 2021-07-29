Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Genel Başkanı Recep Şalcı, tüm yardım kuruluşlarının imkanlarını seferber ederek, Manavgat'a destek olduğunu bildirdi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Genel Başkanı Recep Şalcı, tüm yardım kuruluşlarının imkanlarını seferber ederek, Manavgat'a destek olduğunu bildirdi.

Şalcı, yaptığı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada başlayan, rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak devam eden yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Recep Şalcı, yangının söndürülmesi için AFAD, UMKE, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE), Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT), Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ve çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra, AKUT'un da aktif görev aldığını vurguladı.

AKUT ekibi, 28 kişiyi güvenli bölgeye tahliye etti

Çalışmalara devam edildiğini aktaran Şalcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKUT Alanya, Antalya, Kaş, Kalkan ekiplerinin 14 gönüllü ve 4 araçla katıldığı çalışmalarda, şimdiye kadar yangın felaketinden etkilenen 24 yetişkin, 4 çocuk ve 6 hayvan, AKUT ekipleri tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi. Çalışmalara katılmak üzere AKUT Ankara, Niğde ve Fethiye ekipleri hazır beklerken, AKUT İstanbul ekibi de bölgeye lojistik destek sağlıyor. AKUT Marmaris, Mersin ve Bodrum ekipleri de bölgelerinde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına destek olmak üzere operasyonlara dahil oldular. AFAD, UMKE, İHH, TTAKE, SKUT, TRAC, itfaiye ekipleri ve AKUT olmak üzere tüm yardım kuruluşları imkanlarını seferber ederek Manavgat'a koştular."

Şalcı, başta Antalya ve Manavgatlılar olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangının daha büyük noktalara ulaşmaması için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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