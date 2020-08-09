MALTEPE'DE DÜĞÜNLERDE MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ
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MALTEPE'DE DÜĞÜNLERDE MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Maltepe'de polis ve zabıta ekipleri düğünlerde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

09.08.2020 05:15 | Son Güncelleme: 09.08.2020 05:21

Maltepe'de polis ve zabıta ekipleri düğünlerde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanması için denetimler artırıldı. Son günlerde vaka sayılarındaki artış ile birlikte yetkililer vatandaşları tedbirlere daha sıkı uymaları için dikkatli olmaya çağırırken insanların toplu olarak bulunduğu düğün gibi organizasyonlara yönelik denetimler yapıldı.

DÜĞÜNLERE SIKI DENETİM

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ve Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri ilçe sınırları içinde bulunan düğün salonlarında ve sokak düğünlerinde denetim yaptı. Denetlemede vatandaşların maske takıp takmadığı ve sosyal mesafeye uyup uymadığı kontrol edildi. Ayrıca polis, denetleme sırasında düğün için toplanan vatandaşlara uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymak adına karşılıklı ip tutarak oyun oynadıkları görülürken bazı vatandaşlar ise aralarında mesafe bırakarak oyunlarını oynadı.

MALTEPE'DE DÜĞÜNLERDE MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ

Kaynak: DHA

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