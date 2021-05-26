Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Yıldız Çağrı Atıksoy kimdir, kaç yaşında?

ATV'nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakteri dikkat çekti. Malhun Hatun'un kim olduğunu merak eden seyirci araştırmalara başladı. Hem tarihi kişilik olarak hem de Malhun Hatun'u canlandıran oyuncu Yıldız Çağrı Atıksoy' un hayatı merak ediliyor. Peki, Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Yıldız Çağrı Atıksoy kimdir, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATV'nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakteri dikkat çekti. Malhun Hatun'un kim olduğunu merak eden seyirci araştırmalara başladı. Hem tarihi kişilik olarak hem de Malhun Hatun'u canlandıran oyuncu Yıldız Çağrı Atıksoy' un hayatı merak ediliyor. Peki, Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman Yıldız Çağrı Atıksoy kimdir, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Bostanzade Yahya Efendi Mâl Hâtun'u Tarih-i Saf adlı eserinde Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun olarak göstermiştir. Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der.

YILDIZ ÇAĞRI ATIKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir'de doğan Türk dizi oyuncusudur. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır.47.bölüm itibariyle ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin baş rollerinden biri olan Malhun Hatun karakterini canlandırıyor.

Yıldız Çağrı Atıksoy 1986 doğumlu olup 35 yaşındadır.

Rol aldığı diziler