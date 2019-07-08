Malezya parlamentosunda "Başbakana Sorular" oturumları yapılacak

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İngiltere'deki Avam Kamarasının geleneği olarak bilinen haftalık "Başbakana Sorular" oturumlarının Malezya parlamentosunda da yapılacağını duyurdu.

İktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonunun parti liderleri toplantısının ardından basına konuşan Başbakan Mahathir, PH'nin geçen yılki seçim vaatlerinden biri olan parlamentoda her hafta Başbakana Sorular oturumu uygulamasının faaliyete geçmesinde mutabık kaldıklarını belirtti.

Mahathir, ilk oturumun çarşamba günü yapılacağını kaydederek, "Bana yönelik soruları cevaplandırmak için Mecliste olacağım." dedi.

Geçen ay uygulamaya konması beklenen Başbakana Sorular oturumu teklifi, Adalet Bakanı Liew Vui Keong tarafından ertelenmişti.

Bakan Liew'in erteleme kararının ardından Milletvekili Enver İbrahim'in liderliğindeki Halkın Adaleti Partisi milletvekilleri karara tepki göstermiş, hükümetin seçim vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.

Dünyada ilk örneğinin İngiltere parlamentosunda uygulandığı Başbakana Sorular oturumu, dünya genelinde Avustralya, Kanada, Finlandiya ve Japonya parlamentolarında da yapılıyor.

Kaynak: AA