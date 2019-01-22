Malezya, Çinli Firmayla Ortak Demir Yolu Projesini İptal Etti" İddiası

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak döneminde Çinli firma ile imzalanan ve mevcut hükümetin ertelediği 20 milyar dolarlık demir yolu projesinin söz konusu firmayla ortaklığının iptal edildiği öne sürüldü.

Malezya basınındaki haberlerde, hükümetin 2016'da imzalanan Doğu Yakası Demir Yolu (ECRL) projesinin Çinli firmayla ortak yapılmasına yönelik anlaşmayı sonlandırdığı ve proje için yeni ortak firma aradığı iddia edildi.

Haberlerde hükümetin 81 milyar Malezya ringgiti değerindeki (20 milyar dolar) projenin maliyetini 40 milyar Malezya ringgitine indirmek istediği ve bunun için yerel firmalarla görüşeceği belirtildi.

İddialara dair projenin ortağı Çinli firma bir açıklama yapmazken Başbakan Mahathir Muhammed'in danışmanlarından Daim Zainuddin ise projenin devam ettiğini belirtti.

Projenin maliyetine dair müzakerelerin sürdüğünü vurgulayan Daim, görüşmelerin hangi firmayla yapıldığını ise açıklamadı.

Başbakan Mahathir, Malezya'nın dış borçlarını azaltmak amacıyla geçen yıl ağustosta, 20 milyar dolarlık demir yolu projesiyle 3 milyar dolarlık boru hattı projesini durdurma kararı almıştı.

688 kilometre uzunluğundaki ECRL projesi ile Malezya Yarımadası'nın doğu ve batı kıyılarının demir yolu hattıyla bağlanması planlanıyor.

Kaynak: AA