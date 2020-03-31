Malcom Sakatlıktan Formda Döndü 2019 yazında Barcelona'dan transfer edilen ancak kalça sakatlığı yüzünden uzun bir süre takımdan uzak kalan Malcom, sakatlığının ardından Mart ayında takımına geri döndü. Dört maçta forma giyen Malcom, iki golle katkıda bulunurken Zenit bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. İşte Malcom'un Marty ayından dikkat çeken performansları..

2019 yazında Barcelona'dan transfer edilen ancak kalça sakatlığı yüzünden uzun bir süre takımdan uzak kalan Malcom, sakatlığının ardından Mart ayında takımına geri döndü. Dört maçta forma giyen Malcom, iki golle katkıda bulunurken Zenit bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. İşte Malcom'un Marty ayından dikkat çeken performansları.. Kaynak: Dugout