"Malazgirt, Anadolu'nun tapusu oldu"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü kutladı.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü kutladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü yayınladığı mesajla kutladı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Malazgirt Savaşı'nın Türklere Anadolu'nun kapısını açtığını hatırlatarak, "Bu savaş, Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağlamış olan meydan savaşıdır. Müslüman Türkler yani Selçuklular, Anadolu'yu ilk defa Malazgirt Zaferi sayesinde İslamlaştırmayı başardı. Bu zaferden sonra bazı göçebe Türkmen toplulukları Anadolu'yu yurt edinerek yerleşik düzene geçti. Malazgirt Zaferi, İstanbul'un fethine giden sürecin de başlangıcı oldu. Bu vesileyle; Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü kutluyor, Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı