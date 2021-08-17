Malavi, Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun Dönem Başkanlığını Mozambik'ten devraldı
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Malavi, Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun Dönem Başkanlığını Mozambik'ten devraldı

Malavi, Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun Dönem Başkanlığını Mozambik'ten devraldı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Dönem Başkanlığını Mozambikli mevkidaşı Filipe Nyusi'den devraldı.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Dönem Başkanlığını Mozambikli mevkidaşı Filipe Nyusi'den devraldı.

Chakwera, Malavi'nin başkenti Lilongwe'deki toplanan 41. SADC Liderler Zirvesi'nde, topluluğun 2021-2022 dönem başkanlığını üstlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımcı sayısının sınırlı olduğu zirvede konuşan Chakwera, "Malavi, bu zirveye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyor. Bu toplantının, bölgenin Kovid-19'un etkili olduğu bir döneme denk gelmiş olması da oldukça önemli." dedi.

Chakwera, Batılı ülkeleri, Afrikalıların Kovid-19 aşılarına erişimini engellemekle suçlayarak "Aşıların dağılımındaki eşitsizlikler ve dengesizlikler kabul edilemez." ifadesini kullandı.

SADC'nin bölgedeki herhangi bir siyasi istikrarsızlık veya çatışmaya müsaade etmemesi gerektiğini vurgulayan Chakwera, Zambiya'daki iktidar değişikliği dahil, bölgedeki barışçıl yönetim değişikliklerinin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir önceki dönem başkanı Nyusi ise Mozambik'in Malavi'nin SADC liderliğini dönem boyunca destekleyeceğini vurguladı.

Afrika'dan 16 ülkenin üyesi olduğu SADC, siyasi krizler ve bölgesel sorunlara müdahale ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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