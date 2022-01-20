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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 76 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısıKg70,0076,00
1 No'lu şekerpare kayısıKg74,0074,00
Kuru kayısıKg60,0070,00
Kesmelik kuru kayısıKg55,0055,00

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

Malatya, Ticaret, Güncel, Haber

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