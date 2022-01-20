Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 76 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı en yüksek 76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: