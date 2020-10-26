Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 89 gram toz esrar ele geçirildi
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Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 89 gram toz esrar ele geçirildi

26.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 14:28
Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 89 gram toz esrar ele geçirildi

Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 89 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yolcu otobüsünde 1 kilo 89 gram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirler arası otobüs terminalinde yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

Malatya'dan batı illerine giden bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 85 gram toz esrar ele geçirilirken, konuyla ilgili M.Ç, A.D. ve A.S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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