Malatya'da memurlar kan bağışı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da memurlar kan bağışı yaptı

Malatya'da Memur Sen üyeleri kan bağışında bulundu.

Malatya'da memurlar kan bağışı yaptı
20.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:28

Malatya'da Memur Sen üyeleri kan bağışında bulundu.

Memur Sen Malatya İl Temsilciliği üyeleri, yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde kan stoklarının azalması nedeniyle Kızılay'ın "Kan ver hayat kurtar" çağrısına 'İyilik kanımızda var' diyerek destek verdi.

"Memur Sen her zaman ülkesinin emrinde "

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek yapılan bağış organizasyonu ile ilgili açıklama yapan Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, sendikalarına bağlı üyelerin kan vermelerinin önemini dile getirdi. Söylemez yaptığı açıklamada, "İlk önce, 'Evde kal, hayatta kal' ve ' İyilik kanımızda var', 'Kan ver hayat kurtar' çağrılarına kulak tıkamadık. Bu gün Malatya Memur Sen olarak kan kampanyasına destek verdik. Bu bağış diğer üyelerimize kardeşlerimize örnek olması açısından önemli bir başlangıç olacak. Biz Memur Sen olarak Ülkemize ne zaman bir sıkıntı olursa ve merhamet sen olduğumu ispat ediyoruz" ifadelerini kulandı.

Söylemez, "Sendika üyeleri olarak 150 ünite kan bağışında bulunacağız. Korana virüs nedeniyle kan ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık kan stoklarımızda sıkıntı var demesi üzerine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, harekete geçirmiş ilk kan bağışı kendisi yaptı, 81 ilde Memur Sen Başkanları birilerine meydan okuyorlar ve kan bağışında bulunuyorlar. Kardeş sendikamız olan Hak İş Hizmet İş Sendikasına buradan meydan okuyoruz. Bünyamin Geleri Başkanım size meydan okuyoruz biz kan bağışında bulunduk sizlerde bekliyoruz" dedi.

Hizmet İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geneli ise "Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez'in çağrısına destek veriyoruz ve kardeş sendika olarak en yakın zamanda bizde kan bağışında bulunacağız" şeklinde konuştu.

"Malatya'mız her zaman olduğu gibi ilklere imza attı"

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu da, "Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ve yönetim kuruluna üyelerine teşekkür ediyorum. Korana virüs nedeniyle kan stoklarımızda azalma olmuştu. Hastalarımızın kan ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelinmişti. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık çağrısı üzerine kan bağışı yapıldı. Malatya'mız ilklere imza attı. Kan bağışla çağrısına ses verdi. Duyarlı vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Kan bağışla hayat kurtar diyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Kenan Sofuoğlu Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Malatya'da memurlar kan bağışı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 14:29:26. #1.14#
title