Malatya'da kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Malatya'da kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'da kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Nurettin Ayargil'in (66) kullandığı 44 BR 251 plakalı traktör ile sürücüsü öğrenilemeyen 51 EA 394 plakalı kamyon, Malatya-Elazığ kara yolu Kapıkaya mevkisinde çarpıştı.
Kazada, traktör sürücüsü Nurettin Ayargil olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik aksadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur