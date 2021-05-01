Malatya'da Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kovid-19 denetimine katıldı
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Malatya'da Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kovid-19 denetimine katıldı

Malatya'da Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kovid-19 denetimine katıldı
Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'da Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma denetimlerine katıldı.

Malatya'da Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma denetimlerine katıldı.

Bıçak, Malatya- Elazığ kara yolu Kömürhan Köprüsü mevkiindeki polis kontrol noktasında denetimlere katıldı.

Araç şoförleriyle ve yolcuların evraklarını kontrol eden Bıçak, kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını inceledi.

Seyahat kısıtlamasına uyan ve yetkili makamlardan izin alarak yola çıkan şoför ve yolculara Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve AK Parti ilçe teşkilatı tarafından iftarlık yemek dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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