Malatya'da camiler dezenfekte edildi
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Malatya'da camiler dezenfekte edildi

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Malatya'da camiler dezenfekte edildi
28.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:55

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valiliği tarafından ibadete açılan camilerin isimlerinin yayımlanması üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli hazırlıklar yapılarak, söz konusu cami avlu ve bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar belli bir periyot halinde devam ederken 29 Mayıs Cuma gününe kadar ibadete açılan camilerin tamamında gerekli temizlik ve dezenfekte çalışmaları tamamlanacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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