Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

27.11.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:48
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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