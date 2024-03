Yunus Günçe: Survivor'a Davet Edildim Ama Videolarım Yüzünden Gitmedim

Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oyuncu Yunus Günçe oldu. Günçe, Gökay Kalaycıoğlu'na Survivor programına davet edildiğini ancak daha sonra videolarından dolayı yarışmaya gidemediğini ileri sürdü.

DAVETİN ERTESİ GÜNÜ SPORA BAŞLAMIŞ

Günçe, Survivor'a davet edildiğini ancak daha sonra kimsenin kendisine ulaşmadığını belirterek "Aslında All Star'ı geçen sezon yapacaklardı ve beni aradılar. İlk beni çağırdıklarını söylediler çünkü Acun Ilıcalı 'Yunus'u mutlaka ikna edin' demiş. Ben de kabul ettim ve ertesi gün spora başladım. Yüzmem zayıf diye çok ciddi bir paraya yüzme kursuna yazıldım. Sonra Survivor'a davet edilen bir arkadaşım arayarak 'Abi Survivor'a gidiyormuşsun' deyince olayın ciddiyetini anlayarak ailelere ilan ettim. Bütün ailemi toplayarak Survivor'a gideceğimi söyledim ve herkes çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

"BEN O ARADA VİDEOLAR ÇEKTİM"

Kendisine gelen davetten sonra bir daha aranmadığını ileri süren Günçe, sözlerine şöyle devam etti;

"Daha sonra ekiple iletişim koptu ve kimse beni aramadı. Daha sonra ben onları aradım ve bana 'Oradaki olaylar biraz değişti. Takımlar değişti All Star yapmaktan vazgeçtik. Seneye All Star var ve sen bankosun. İlk seni arayacağız' dediler. Sonra deprem ve seçim oldu. Ben o arada videolar çektim. All Star oldu ve beni çağırmadılar. Çağırmak zorunda değiller, mecbur da değiller."

"BATUHAN ACUN ILICALI'YA NELER SÖYLEDİ ŞİMDİ O DA ORADA"

"Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'ya neler neler söyledi şimdi o da orada. Benim videoların içeriğinde bir şey var demek ki. Yine de sorun değil. Biz hep alttan aldık."