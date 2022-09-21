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Yıldız Tilbe'den Bomba 'O Ses Türkiye' Açıklaması

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Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için Yıldız Tilbe'ye teklif götürdüğü iddia edildi. Ancak Tilbe bu iddiayı yalanladı.

Ekranların sevilen yarışma programı olan O Ses Türkiye yeni sezonda tv8 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. Ancak yarışmanın başlamasından önce jüri koltuğunda kimlerin yer alacağı da merak konusuydu.

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri koltukları için Yıldız Tilbe ve Hadise için teklif götürdüğü iddia edildi.

Ancak Yıldız Tilbe bu iddiaları Twitter'da yaptığı açıklama ile yalanladı. Tilbe "Bana jüri teklifi gelmedi. Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" ifadelerini kullandı.

İşte Yıldız Tilbe'nin o açıklaması:

Yıldız Tilbe'den Bomba 'O Ses Türkiye' Açıklaması

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Magazin Haberler

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