Ünlü oyuncu depremde hayatını kaybeden kızının doğum gününü duygusal mesajla kutladı

Oyuncu Orhan Aydın, depremde hayatını kaybeden kızının doğum günü için duygusal bir mesaj paylaştı. Aydın, kızının varlığını ve anısını ölümsüzleştirdi.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu depremde hayatını kaybettiği kızının doğum gününü duygusal mesajla kutladı.

Oyuncu Orhan Aydın 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden yönetmen kızı Eylem Şafak Aydın'ın doğum günü için bir yazı kaleme aldı. Aydın " Bugün senin doğum günün kiraz çiçeğim…

Dün İzmir Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezi'nde senin için; Ataol Behramoğlu, Hasan Yükselir, Gülcan Altan, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan, Murat Güner, Haluk Çetin ile birlikte şarkılar-türküler söyleyip şiirler okuduk.

Anneciğin ve can yoldaşın eşin, arkadaşların ordaydı. Sen de ordaydın biliyorum.

Varlığında nefestin şimdi de nefessin can parçam benim doğduğun gibi ışıksın" dedi.

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından tiyatrocu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı ve eski eşine ulaşamadığını açıklamıştı. Oyuncunun kızının cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı.