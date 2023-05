Tina Turner'ın hayranları evinin önünde anıyor

İsviçre'de 83 yaşında hayatını kaybeden ABD'li ünlü ses sanatçısı Tina Turner, sevenleri tarafından anılıyor.

24 Mayıs'ta yaşamını yitiren ABD'li sanatçının sevenleri, Zürih'te Küsnacht bölgesindeki evinin önüne akın etmeye devam ediyor.

Hayranları, Turner'ın evinin önüne çiçek ve kişisel notlar bırakırken bazıları ise mum yakıyor. Turner'ın sevenlerinin zaman zaman bahçenin içerisine girmelerine ve çiçek bırakmalarına izin veriliyor.

Zaman zaman duygulu anlar da yaşayan ziyaretçiler, Turner'ın evinin önünde hatıra fotoğrafları çektirip dua ediyor.

"Müziğiyle her zaman ilham kaynağı oldu"

Romanya vatandaşı Sanra Serban, Turner'ın müziklerine hayranlık duyduğunu ve her zaman dinlediğini belirtti. Serban, "Turner, müziğiyle her zaman ilham kaynağı oldu. Şu anda çok üzgünüm. O her zaman çok özlenecek." dedi.

Turner'ın evini ziyarete Hollanda'dan geldiğini söyleyen Geert Jan, sadece 2,5 saatlik uykuyla ayakta durduğunu kaydetti.

Jan, "Turner'ın ölüm haberini çarşamba günü duydum ve buna inanamadım. Kafam oldukça karışıktı ve ne hissedeceğimi bilemedim. O benim kahramanımdı ve en sevdiğim kişilerden biriydi. Tabii ki duygulanıyorum. Buraya onun hayatını onurlandırmak için geldim. Buraya gelen insanları gördüğünüzde onun birçok farklı insana ilham kaynağı olduğunu görebilirsiniz." dedi.

Turner'ın cenaze merasimiyle ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Turner'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu

Turner'ın 24 Mayıs'ta hayatını kaybettiğiyle ilgili resmi açıklama yapılmıştı.

Güçlü ve kendine has gırtlak yapısıyla müzik dünyasında ayrı bir yer edinen sanatçının hayatını kaybettiği akşam Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Tina Turner'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. O, müziği ve yaşama olan sınırsız tutkusuyla dünya çapında milyonlarca hayranını büyüledi ve yarının yıldızlarına ilham verdi." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Turner'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajları yayımlayarak, ailesi ve sevenlerine sabır dilemişti.

Ölümü büyük yankı uyandıran Turner'ın sevenleri üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirmişti.

Turner, profesyonel hayatı boyunca, müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserlerle adından söz ettiren ve hit parçalarıyla dönemin en kalıcı kadın sanatçılarından biri oldu.

1939 doğumlu ses sanatçısı, güçlü sesi ve tarzıyla "Rock'n Roll kraliçesi" olarak adlandırılırken, söz yazarlığı, dansları ve oyunculuğuyla da gündemde kaldı.

Müzik dünyasına 1950'lerin sonunda adım atan Turner, 2009'a kadar sahne hayatına devam etti ve Grammy başta olmak üzere birçok ödül aldı, albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla sattı.

ABD doğumlu sanatçının sonradan vatandaşlığını aldığı İsviçre'nin Zürih kentindeki evinde, uzun süren bir hastalık sonucu vefat ettiği duyuruldu.