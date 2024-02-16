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Survivor'dan çekilen Sahra'dan olay paylaşım: Beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum

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Survivor All Star'dan kendi isteğiyle ayrılan Sahra Işık, veda ettikten sonra yaptığı açıklamada "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'n sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Mavi takımda yarışan iddialı yarışmacılardan Sahra Işık, Survivor'a kendi isteğiyle veda etti. Işık, vedadan sonra sosyal medya hesabından bazı isimleri hedef aldı.

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Yarışmadan elendiği açıklandıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sahra Işık, "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N.M.S" ifadelerini kullandı. X'te "quartekk" isimli bir hesap Sahra'nın çekildiği açıklamadan önce yaptığı paylaşımda bir iddiayı gündeme getirdi. Yakın zamanda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediğini ileri sürdü. Bunun üzerine ekibe ulaşan Aybirdi, Sahra ile görüşüyor. Ağlayarak ekiple konuşan Sahra ise çekilmek istediğini belirterek özel uçakla hemen İstanbul'a gelmek istediğini söylüyor.

Bu paylaşım ardından Sahra'nın apar topar yarışmadan ayrılması ve paylaşımına "N.M.S" notunu düşmesi kafa karıştırdı.

Survivor'dan çekilen Sahra'dan olay paylaşım: Beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum

SAHRA YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme potasındaki yarışmacılar düelloya hazırlanırken Murat Ceylan, Sahra'nın Survivor All Star'dan çekildiğini söyledi. Konu hakkında konuşan Ceylan, "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacıyı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak elimizden gelenin son safhasına kadar ekip olarak gelsek de Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Bizde saygı duymak zorundayız. Böyle başlamak istemezdik. Esas önemli olan üç adayımızla konuşacağım. Oyun nasıl olacak bunları anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Survivor'dan çekilen Sahra'dan olay paylaşım: Beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum

Survivor'dan çekilen Sahra'dan olay paylaşım: Beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
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