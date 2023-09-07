SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇESİ SEÇİLDİ!

Bu yıl altıncı kez düzenlenen "Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nın finali önceki gece Garal Tekstil ana sponsorluğunda Wow İstanbul Hotel & Convention Center’da yapıldı. Ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturdukları gecede Kraliçe tacını yirmi bir yaşındaki lise öğrencisi Pınar Deniz giyerken, Kral ünvanını ise on dokuz yaşındaki üniversite öğrencisi Doğukan Navdar kazanarak birinci oldular.

Yetmişli yılların efsane dergileri Ses ve Hayat tarafından düzenlenerek, sinemanın "Kral" ve "Kraliçesi"ni seçerek Yeşilçam'a pek çok oyuncu kazandıran efsane yarışma "Artist Yarışması" günümüzde "Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması" adıyla sinema dünyasının yeni yıldızlarını seçiyor.

Bu yıl Garal Tekstil ana sponsorluğunda altıncı kez düzenlenen "6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nın finali önceki gece olarak Wow İstanbul Hotel & Convention Center'da yapıldı. Yüzlerce başvuru içinden eleme ile seçilen yirmi dört finalist final gecesine katılmaya hak kazanmıştı.

Vizyon Production, Bonart Ajans ve Av. Kasım Aksoy işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın sunuculuğu Tayyar Işıksaçan, kırmızı halı röportajlarını ise Şeniz Ulusoy yaptılar.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın da genel müdür olarak atandıktan sonra katıldığı ilk davet olan gecede jüri koltuğunda ise usta oyuncu Tamer Yiğit, iş insanı Menekşe Kankavi, tiyatronun duayen ismi Nevra Serezli, usta oyuncu Volkan Severcan, yapımcı Mustafa Uslu, Petek Dinçöz, spor yorumcusu Alp Pehlivan, Tümay Özokur, yarışmanın avrupa sorumlusu Gülnaz Çalıkoğlu, Av.Kasım Aksoy, Nefise Karatay, Op.Dr. Cengizhan Ekizceli, modacı Burcu Aynur, oyuncu Simge Selçuk ve Ece Gürsel yer aldılar. Gecede Petek Dinçöz ve Ece Gürsel sahneye çıkarak şarkıları ile mini konser verdiler.

Yeni Kral ve Kraliçe seçildi...

Kız ve erkek toplam yirmi finalistin Daniel's Paris ve Sueno Blanco By Burcu Aynur kıyafetleri ile defile yaparak jüri karşısına çıktığı gecede "Kraliçe" tacını yirmi bir yaşındaki lise öğrencisi Pınar Deniz giyerken, "Kral" ünvanını ise on dokuz yaşındaki üniversite öğrencisi Doğukan Navdar kazanarak birinci oldular.

İkinciliği Samira Hoca ve Serhat Özer, üçüncülüğü ise Ela Yılmaz ile Oğulcan Yaşar kazandılar. Kraliçe seçilerek taç giyen Pınar Deniz yarım kalan lise eğitiminin yanı sıra mankenlik ve butik işletmeciliği yaptığını söyledi.

Kral ünvanı alan Doğukan Navdar ise Başkent Üniversitesi'nde Radyo-TV bölümünde eğitim görüyor. Dereceye giren altı finalist ödül olarak Tümay Özokur Akademi'den ücretsiz oyunculuk eğitimi alarak, sinema TV sektörüyle buluşma imkanına kavuşacaklar.

Film yapımcısı Mustafa Uslu'da dereceye giren iki finalisti çekimlerine başlayacağı Zeki Müren filminde rol vereceğini açıkladı.

Yaşayan değerlere saygı...

Garal Tekstil ana sponsorluğundaki "6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nın gala gecesinde ayrıca her yıl tekrarlanan "Yaşayan Değerlere Saygı" bölümünde çeşitli ödüller verildi.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tamer Yiğit ile Türk tiyatro sahnelerinin duayen ismi Nevra Serezli Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü aldılar.

Magazin gazeteciliğinde elli yılı geride bırakan gazeteci Yaşar Şenyüz'de Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödülleri Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı verdi.

Gecenin özel ödül bölümünde ise TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan ve büyük ilgi gören "Serhat" adlı dizisine toplam beş dalda özel ödül verildi.

Yılın En İyi Dijital Platform dizi ödülü verilen "Serhat" dizisi ayrıca, Yılın En İyi Dijital Platform dizisi çıkış yapan kadın oyuncu ödülünü Tutku Topaç, Yılın En İyi Dijital Platform dizisi çıkış yapan erkek oyuncu ödülünü Muhammed Emre Kaya, Yılın En İyi Dijital Platform dizi senaryo ödülünü Haluk Özenç, Yılın En İyi Dijital Platform dizisi kadın oyuncu ödülünü Nefise Kataray ve Yılın En İyi Dijital Platform dizisi erkek kadın oyuncu ödülünü Tamer Karadağlı aldı. Ödülleri iş insanı Menekşe Kankavi verdi.

Sorbonne Üniversitesi öğrencisi gecede gözlem yaptı...

Gecenin önemli olaylarından biri de Fransa'nın önde gelen eğitim kurumlarından dünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi'nden bir öğrencinin üniversiteden aldığı özel izin ile geceye gözlemci olarak katılması oldu.

Sorbonne Üniversitesi'nde Sinema Pratiği ve Estetiği Bölümü mezunu olan ve staj eğitimi yapan Türk öğrenci Zeynep Naz Adıyaman staj eğitiminin bir parçası olan gözlem ödevini "6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması"nı izleyerek yaptı.

Zeynep Naz Adıyaman yarışmanın organizasyonunun kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi ve sahnede plaket aldı.