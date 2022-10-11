Seren Serengil... YARDIMCISINA DARP DAVASINDA KARAR ÇIKTI!
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Seren Serengil'in, Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darbettiği ve ormana attığı iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
KARAR VERİLDİ
Seren Serengil'i "basit yaralama" suçundan önce 150 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
Mahkeme, Seren Serengil'in yargılamadaki davranışlarını, dosyaya yansıyan sosyal ilişkilerini ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 93 güne indirdi.
Seren Serengil'i bir gün için 30 liradan hesaplanıp 2 bin 790 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin