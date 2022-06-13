Rap Müzik Dünyası Yıkılacak

Son şarkısı "İzler Durur" ile geçtiğimiz yıl bütün ödülleri toplayan Ünal, "Beni Yıkamaz" çalışması ile de müzik dünyasına damga vuracak.

İlk kez bir Rap şarkı seslendiren Tuğba Ünal büyük bir heyecan içerisinde olduğunu ifade etti. Yıllardır Rap söylemek istediğini belirten Ünal sözlerine şöyle devam etti: "Sonunda içime sinen, çok sevdiğim bir şarkıyla Rap sevenlerin karşısına çıkıyorum. Bomba gibi bir şarkı geliyor. Rap dünyası. 'BENİ YIKAMAZ' ile yıkılacak" dedi.

Sözleri ve aranjesi Arcey'e, bestesi Çağrı Duran'a ait olan "Beni Yıkamaz"ın yönetmenliğini Ali Karagöz üstlendi.

2022 yazının hit şarkısı olmaya aday "Beni Yıkamaz"ın klibi de oldukça ses getirecek. Şarkının Adana'da çekilen klibinde bambaşka bir imajla kamera karşısına geçen Tuğba Ünal, renkli görüntülerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Pandemi döneminde bile çalışmaktan ve üretmekten vazgeçmeyen sanatçı, "Beni Yıkamaz, bu yazın şarkısı olacak. Aylardır stüdyoda büyük emek verdik. Sevenlerim her şarkımda yanımda oldu, ödüllerle beni gururlandırdı. "Beni Yıkamaz" artık onların şarkısı. Çok sevileceğine inanıyorum" dedi.