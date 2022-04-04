O Görüntü Sonrası Başları Dertte! Savunması Şoke Etti!

Eski futbolcu Gökhan Çıra, bedelli askerlik yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin görüntülerle gündeme gelince tepki çekti.

"NE YAPABİLİRİZ, ARABALARIMIZ LÜKS"

Eleştirilere yanıt veren Selin Ciğerci, 'Vatan haini' yazanlar bile vardı yorumlarda. Çok ayıp şeyler bunlar. Birçok insan askeriyeye çocuklarını almaya arabayla geliyor, arabayla da çıkıyor. Burada problem sadece arabaların markası. Ne yapabiliriz, arabalarımız lüks, buydu yani" diye konuştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Selin Ciğerci'nin yeniden evlenme hazırlıkları yaptığı Gökhan Çıra'yı askerden araç konvoyu ile çıkardığı görüntülere ilişkin olarak inceleme başlattı.

"KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına" ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır."

SELİN CİĞERCİ İLE GÖKHAN ÇIRA NEDEN BOŞANDI?

Selin Ciğerci, 2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra'dan Eylül 2021'de boşandı.

Gökhan Çıra eşinden severek boşandığını söyleyerek "Neden boşandınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Severek boşandık. Biz sürekli iş, ev her yerde beraberiz. Aşırı kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz. İşte konuşuyoruz. Yeni olduğu için çok zor değil ama ileride zor olabilir. Boşanınca annem beni eve almadı. Kısmet. Belki tekrar evleniriz. Her şeyin hayırlısı."

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurmuştu.