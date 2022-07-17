Harbiye'de Emre Aydın Rüzgarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Harbiye'de Emre Aydın Rüzgarı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Harbiye'de Emre Aydın Rüzgarı

Başarılı sanatçı Emre Aydın, önceki akşam İstanbul'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

Hiç ara vermeden 2,5 saat boyunca sahnede kalan Aydın, sahnesi boyunca sevilen birçok şarkısını seslendirdi. Uzun süre sonra Harbiye'de sevenleriyle buluşan Aydın, konser öncesi çok heyecanlandığını dile getirdi.

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım dolduran Emre Aydın hayranları, başarılı sanatçının okuduğu tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Snob Magazin / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title