Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge'nin eski eşi Diriliş Ertuğrul oyuncusu çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan ve şampiyonluk maçı sonrası yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğulan Gizem Örge'nin eski eşinin Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusu Cavit Çetin Güner olduğu ortaya çıktı.

Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden biri olan Gizem Örge, başarılı spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Örge'nin 2017 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Cavit Çetin Güner ile evlendiği ancak bir süre sonra boşandığı ortaya çıktı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN ŞAHİTLİK YAPTI

Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde voleybol kariyerine başlayan Gizem Örge 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Başarılı libero oyuncusu Örge, 2017 yılında Diriliş Ertuğrul dizisindeki "Doğan Alp" karakteriyle tanınan Cavit Çetin Güner ile nikah masasın oturdu. Çiftin nikah şahitliğini ise dizinin başrol oyuncusu Engin Alta Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan yaptı. İki ünlü ismin nişan töreninde yüzüğü de Engin Altan Düzyatan taktı. Evliliklerini sürdüremeyen çift, 2019 yılında boşandı.

37 yaşındaki Cavit Çetin Güner, Yasak Elma, Leyla ile Mecnun, Yalancı Yarim, Muhteşem Yüzyıl ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi projelerde rol aldı.