Fenomen yarışmacı Aleyna Eroğlu, futbolcu Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim isimli yarışma programıyla adını duyuran ve sonrasında Instagram'da içerikler üretmeye başlayan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından peş peşe videolar yayınlayarak bir süredir aşk yaşadığı futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini söyledi. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan ve sevgilisinden daha önce de defalarca kez şiddet gördüğünü söyleyen Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da sözlerine ekledi.

Futbolcu Batuhan Karadeniz ise Eroğlu'nun şikayeti üzerine evinden gözaltına alındı. Eroğlu, Karadeniz'in gözaltına alındığı anları da Instagram hesabından yayınladı.