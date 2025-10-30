Haberler

Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Güncelleme:
Burak Özçivit ile evlendikten sonra dizi setlerinden uzaklaşan, şimdilerde sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen, yeni bir iş birliğine imza attı. Ünlü oyuncu, İsviçre'nin prestijli bir saat ve mücevher markasıyla yaptığı son iş birliği ile 800 bin dolar (yaklaşık 28 milyon TL) kazanç elde edecek.

  • Fahriye Evcen, İsviçre'nin prestijli saat ve mücevher markalarından biriyle yeni bir reklam anlaşması imzaladı.
  • Fahriye Evcen'in bu anlaşmadan alacağı ücretin 800 bin dolar (yaklaşık 28 milyon TL) olduğu iddia edildi.

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, zamanla arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü ve 2017 yılında evlendi. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.

YENİ REKLAM ANLAŞMASINA İMZA ATTI

Mutlu aile pozları ve sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle sık sık gündeme gelen ikili, özel hayatları kadar yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak Fahriye Evcen, İsviçre'nin prestijli saat ve mücevher markalarından biriyle gerçekleştirdiği yeni iş birliği ile gündeme geldi.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATACAK CİNSTEN

Uzun süredir dizi setlerinden uzak kalsa da, reklam dünyasından servetine servet katmaya devam eden Evcen'in, bu anlaşmadan alacağı ücretin 800 bin dolar (yaklaşık 28 milyon TL) olduğu iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbirol atess:

harbiden fakir gazetesi bu 28 milyon o kulvarda yasiyan icin 3 aylik restoranyt benzin parasi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSait Paşa:

Tosuncuk turşucuk, buruşuk karışık kuruşuk Osmanlı parazit besleme ailesi. Aslen kalaycı sepetçi çiçekçi ailesi milyon dolar almış pöööh

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
