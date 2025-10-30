Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, zamanla arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü ve 2017 yılında evlendi. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.

YENİ REKLAM ANLAŞMASINA İMZA ATTI

Mutlu aile pozları ve sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle sık sık gündeme gelen ikili, özel hayatları kadar yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak Fahriye Evcen, İsviçre'nin prestijli saat ve mücevher markalarından biriyle gerçekleştirdiği yeni iş birliği ile gündeme geldi.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATACAK CİNSTEN

Uzun süredir dizi setlerinden uzak kalsa da, reklam dünyasından servetine servet katmaya devam eden Evcen'in, bu anlaşmadan alacağı ücretin 800 bin dolar (yaklaşık 28 milyon TL) olduğu iddia edildi.