Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı! Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı

Emmy ödüllü Yargı dizisi dün akşam görkemli bir bölüm ve eğlence ile ekran macerasını noktaladı. Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrollerinde yer aldığı dizinin final bölümü yayınlanırken oyunculardan da peş peşe veda paylaşımları geldi.

"VARLIĞINA ŞÜKRETTİĞİM EN GÜZEL HİKAYEYDİ"

Dizide Ceylin rolünü oynayan Pınar Deniz, paylaşımında "Benim için bir devrin sonudur bu. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Ne yazsam ne söylesem eksik kalacak. Varlığına şükrettiğim en güzel hikayeydi. Canım yol arkadaşlarım. Canım seyirci... En güzel baharımı yaşadım sizinle. Hep özlemle hatırlayacağım. Bu gece son kez buluşuyoruz. Hayatıma kattığın her an için iyi ki vardın Yargı" dedi.

"YAS VE KUTLAMA BİR ARADA"

Ilgaz'ı oynayan Kaan Urgancıoğlu ise "Yas ve kutlama… İlginç bir akşam olacak. Hiç bu iki duygu bu kadar yakın olmamıştı. Bilmediğim bir tecrübe olacak. Ben böyle noktalı yazmayı Sema'nın senaryolarını okuyarak mı özümsedim? Bilmiyorum ve bilmediğim daha bir çok şeyi öğrenme; tecrübe etme zorluklarından geçerken yanımda, önümde, arkamda olan, benimle bir çok yükü birlikte sırtlanarak işimi çok kolaylaştıran tüm ekip arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal ediniz. Zor bir gece olacak ama ne demiş Ilgaz. Acının içinden geçmezsen dışına" ifadelerini kullandı.

"HER SET GÜNÜ DERS, HER PAZAR DA BENİM İÇİN SINAVDI"

Dizide polis memuru Tuğçe'yi oynayan ve geçtiğimiz bölümlerde cinsel istismara uğradığı sahnelerle adından söz ettiren Merve Ateş, vedasında şu ifadeleri kullandı: "Ben bugün mezun oldum… Hayatımın en güzel, en değerli ve en kıymetli anlarını bana yaşatan Yargı… Bu fotoğraflarda olan ya da olamayan herkes benim için o kadar değerli ki. Muazzam arkadaşlarla tanışıp çalıştığım ve beni bir öğrencisi gibi yetiştirip büyüten, hata yapmama izin veren acemiliklerimle, çocukluklarımla beni hoş gören harika hocalarla çalıştığım bir okul gibiydi benim için. Her set günü bir ders, her pazar gecesi bir sınavdı… Bu sınavı öncelikle Tuğçe olarak, hemen ardından Yargı da vermenin heyecanı hep içimde benimle kalacak. Herkese teşekkür etmek isterim burada tek tek dursun diye ama başlarsam duramam biliyorum. O yüzden iyi ki vardın Yargı… İyi ki vardın Tuğçe… Her anında elini tutmama izin verdiğin ve her anımda elimi tuttuğun için sana olan minnetim ebedi ama bugün son sınavımızı verirken ilk günden beri yanımızda olduğunuz için de en çok size teşekkürler… Yüzünü asla göremediğim, sesini asla duymadığım, bir televizyonun ardından bizimle ağlayıp bizimle gülen sizlere… Merve/Tuğçe ya da siz nasıl kabul ederseniz… Yargı bu akşam son defa yeni bölümü ile sizlerle… Yeniden görüşene dek, Hoşça kalın…"

"PINAR VE KAAN GÖRDÜĞÜM EN İYİ BAŞROLDÜ"

Ceylin'in ablası Aylin'i oynayan Pınar Çağlar Göktürk de paylaşımına şu ifadeleri ekledi:Yarın muhtemelen yazacak vakit bulamam, ağlarız falan. Şimdi yazayım. İçinde tuttuğunu bir şekilde anlatmak lazım. O yer de artık burası. Evde günlüğüme de yazardım ama arkadaşlarım da bilsin yahu. Öncelikle 3 sene çok güzeldi. Yargı çok özeldi. Hepimiz için… Kimseyi etiketlemeyeceğim burada çünkü bitmez ama unutamayacağım insanlar, anlar var. Mesela biz her sete genelde Zeyno ile gittik, birbirimizin her ruh haline şahit olduk, ağladık güldük. Onur'la en dürüstçe her anımızı, yaşadıklarımızı filtresiz paylaştık, Nilgün daha önce tanısaydım dediğim ki bundan sonra hep hayatımda olacak insan. Ben de çok özel. Kızım Zeynep'in ilk günden bugüne büyümesine şahit olduk, onun öğrenme hevesine hep hayran oldum. Uğur Polat, Uğur Aslan, Cezmi abi, Hüseyin abi... Sizi görünce içim hep güldü. Kalbim büyüdü. Pınar ve Kaan... Ben sizi genel olarak bir seyirci gibi gördüm. Bir Ilcey fanı gibi size hayran kaldım. Gördüğüm en iyi başrol sizdiniz, egosuz, sevgi dolu. Ara ara karavanda denk geldiğim bütün arkadaşlarım. Sizlerle gülmek, vakit geçirmek inanın hep çok keyifliydi. Ve yönetmenlerimiz Ali, Beste, Batu.. Hep o kadar güven verdiniz ki gözüm kapalı atlarım aşağı. Bazen tek bir sözünüz kılavuz oldu. Ve süper ekibimiz gerçekten hepiniz kahramanlarsınız. Sizsiz olmazdı. Ve tabi ki bizi yaratan Sema, sonrasında canım ekibi. Sizin yarattığınız dünyada var olmak, Sema'nın sözleriyle 'vücut bulmak' eşsizdi. Yapımda, yayında emeği geçen süper insanlar gerçekten iyi ki varsınız. Son olarak bu foto ile bitiriyorum sözü. Neden bu foto? Ben de Aylin bu anda çünkü. Nereye giderse ne yaşasa onu yaşadıklarının yüküyle, bu sebeple hırçınlığı ile ama bir o kadar gücüyle hatırlayacağım. Kah sevdiniz kah sevmediniz diyeceğim ama siz Aylin'i kah sevmediniz kah sevmediniz. Ben seni sevdim Aylin ,sana bazen yok artık, bu kadar da değil, saçmalama desem de seni sevdim. Hoşça kal. Hoşça kalın."

"HAYALLERİNE YARGI İLE DOKUNUP BÜYÜDÜM"

Yargı dizisinde Parla'yı oynayan Zeynep Atılgan da veda mesajında "Hayallerime ilk kez Yargı ile dokundum. İlk adımlarım Yargı ile başladı ve her biri kocaman bir iyi kiye dönüştü. Bu renkli dünyayı enerjileriyle güçlendiren ve renklendiren herkese teşekkür etmek istiyorum. Yazarımız Sema Ergenekon ve ekibi; her senaryoyu okuyuşumda, kalemine, yaratma biçimine, anlatım tarzına ve toplumsal göndermelerine hayran kaldım. Böylesine yetenekli bir yazarın yarattığı yıldızlardan birine ışık vermek büyük bir şans. Yönetmenlerim Ali Hocam, Beste Hocam, Batu Hocam; sizin yönettiğiniz bir hikayede oyuncu olmak büyük bir gurur. Bu üç senede sizden çok şey öğrendim, çok teşekkür ederim. Değerli partnerlerim, abilerim, arkadaşlarım, annelerim; sizin gibi yetenekli oyuncularla çalışmak büyük bir zevk. Her biriniz ayrı ayrı çok tatlısınız ve sizleri gerçekten çok seviyorum. Yargı evreninin bir bütün olmasını sağlayan kamera arkasındaki herkese teşekkür ediyorum. Merakıma karşı o kadar ilgili ve nazik insanlarla çalıştım ki, burada kamera netini ayarlamayı bile öğrendim. Ve Parla, ben seninle birlikte büyüdüm. Seninle güldüm, seninle ağladım, bazen korktum. Hataların, zaafların ve insanlığın, bana çok şey öğretti. Yaşadığın travmalara rağmen dik duruşunu hiç bozmadın. Çok güçlü bir kadınsın, seninle gurur duyuyorum. Her zaman bir parçam sen olacaksın çünkü bağımız çok özel. Attığım adımlarda, böylesine sevgi dolu, yardımsever ve başarılı bir ekiple birlikte çalışmak benim için büyük bir onur. İyi ki siz, iyi ki Parla ve iyi ki Yargı."