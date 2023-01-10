Cem Yılmaz... DİKKAT ÇEKEN DERBİ YORUMU!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini oğlu Kemal ile statta izleyen başarılı komedyen Cem Yılmaz, geceden mağlup ayrılınca yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 3-0 kazanan Galatasaray'ı tebrik eden Yılmaz kendisine yapılan yorumlara cevap vererek "'Abi sen de de ne ayak varmış' la gecemiz şenlendi, teşekkürler Fenerbahçe. 10 yılda bir maça giderim ha çok değil" dedi.