MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Maden ocaklarında 40 işçinin testi pozitif, 28 işçi karantinada

ZONGULDAK - Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, madenlerde 40 kişinin testinin pozitif olduğunun ve 28 kişinin temaslı olarak karantina altına alındığını açıkladı.

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil Madendeki vaka sayıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Halan Yeşil, "Madenlerimizde şuanda vaka sayıları düşüyor. Şuanda 45 kişi olan pozitif vakamız 40 düştü. 28 kişi ise bunlara temaslı olarak karantina altında. İnşallah tedbirlere uyduğumuz takdirde vaka sayıları daha da düşecek" dedi.