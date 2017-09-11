Macaristan'da "İki Ulus Bir Kamera" Fotoğraf Sergisi
Macaristan'da, İstanbul'un Beyoğlu ve Macaristan'ın Pecs şehirlerini tanıtan "İki Ulus Bir Kamera" isimli fotoğraf sergisi açıldı.
Macaristan'da, İstanbul'un Beyoğlu ve Macaristan'ın Pecs şehirlerini tanıtan "İki Ulus Bir Kamera" isimli fotoğraf sergisi açıldı.
Pecs şehrindeki Cella Septichora Kültür Merkezi'nde açılan sergiye, Macarlar ve Türkler büyük ilgi gösterdi.
14 Macar ve Türk fotoğrafçının Beyoğlu ve Pecs'in turistik bölgelerini gezerek çektikleri fotoğraflardan oluşan serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Pecs Belediye Başkanı Zsolt Pava ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul ve Beyoğlu'nun, Doğu ve Batı arasında köprü vazifesi gördüğünü ve kültürler arası etkileşimde önemli rol oynadığını söyledi.
Türk-Macar dostluk ve kardeşliğinin yüzyıllara dayandığını, Macaristan'da bu dostluğun izlerinin bugün de görülebildiğini kaydeden Demircan, aynı serginin Beyoğlu'nda da açılacağını belirtti.
Pecs Belediye Başkanı Zsolt Pava, Beyoğlu'nun İstanbul'un en özel semtlerinden biri olduğunu ve açılışı yapılan serginin iki halkın birbirini daha iyi tanımasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.
TİKA'nın Macaristan Koordinatörü Süleyman Kızıltoprak da Pecs ve İstanbul'un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olduğunu, bu kültür ve sanat ilişkilerinin günümüzde de devam etmesinin gurur verici olduğunu aktardı.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başta olmak üzere serginin düzenlenmesi için emeği geçen herkese teşekkür etti.
TİKA'nın yanı sıra Türk Hava Yolları (THY), Polat Holding, ALX Hungary, Ekol Lojistik, Kale Global, Sanova ve Teknik Yapı Holding'in sponsorluğunu yaptığı sergi, 11 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.