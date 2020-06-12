HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Lufthansa Group Türkiye uçuşları temmuz itibariyle tekrar başlıyor

Lufthansa Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih'ten Türkiye'ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor.

Lufthansa Group Türkiye uçuşları temmuz itibariyle tekrar başlıyor
12.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:02

Lufthansa Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih'ten Türkiye'ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu sekilde Türkiye'ye Almanya ve İsviçre'den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak." dedi

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Geçer, Lufthansa Group bünyesindeki havayolları olarak gelecek hafta ve aylarda küresel ağdaki kısa mesafe ve uzun mesafe uçuşlarını ciddi ölçüde arttıracaklarını kaydetti.

Uçuşların arttırılmasıyla tekrar mümkün olduğunca çok destinasyona uçmayı hedeflediklerini belirten Geçer, "Temmuz itibariyle Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih'ten Türkiye'ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Bu sekilde Türkiye'ye Almanya ve İsviçre'den haftalık 28 uçuş yapılacak. Bu uçuşlar, küresel uçuş ağında haziran sonu itibariyle 130 uçuş olarak başlatılan tekrar başlangıç operasyonunun bir parçası olarak yapılacak" şeklinde konuştu.

Geçer, Türkiye uçuşlarını temmuz ayı için tekrar planlayabilmenin çok mutlu edici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz tekrar uçabilmenin ve özlediklerimize kavuşabilmenin sevincini yaşıyoruz. Bizim her zamanki önceliğimiz yolcu ve çalışan güvenliği ve bunu maksimum düzeyde tutuyoruz." diye konuştu.

"Almanya'dan Türkiye'ye seyahatleri bekliyoruz"

Geçer, uçuş öncesi ve uçak içi en iyi hijyen önlemlerini aldıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Temmuz ve Ağustos aylarında yurtdışından özellikle Almanyada ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye'ye seyahatlerini bekliyoruz. Türkiye'den yurtdışına uzun mesafeli seyahat edecek yolcularımız gerekli vizeleri ile Türkiye'den Frankfurt ve Münih üzerinden transit terminallerinden aktarmalı olarak dünyanın bir çok noktasına uçabilecekler. Ancak yolcularımızın gitmek istedikleri Ülkelerin web sitelerinden güncel Kovid-19 uygulamalarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz."

Eylül ayı itibariyle orijinal olarak planlanan kısa ve orta mesafe uçuşların yüzde 90'ı ve uzun mesafe uçuşların yüzde 70'inin tekrar hizmete gireceğini aktaran Geçer, sonbahar ve kış ayları için planlarını yapan yolcuların bu sayede Lufthansa Group'un tüm merkezlerinden yapılacak uçuşlarla yeniden geniş bir uçuş ağı ve bağlantı seçeneğine sahip olacağını dile getirdi.

Geçer, sonbaharda sadece Lufthansa Frankfurt ve Münih'ten Kuzey Amerika'da birçok noktaya haftada 100'den fazla uçuş gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Yemek servisleri sıkı hijyen koşullarında sağlanacak"

Asya'ya haftada 90, Ortadoğu'ya haftada 20'den fazla ve Afrika'ya haftada 25 üzeri uçuş planlandığını belirten Geçer, "Afrika'da Windhoek ve Nairobi, Ortadoğu'da Beyrut ve Riyad, Kuzey Amerika'da Houston, Boston ve Vancouver, Asya'da ise Hong Kong ve Singapur uçuşları tekrar başlayacak." dedi.

Kısa ve orta mesafeli uçuşlarda Lufthansa'nın eylül itibariyle bin 800 haftalık bağlantı sunacağını ifade eden Geçer şöyle devam etti:

"İçlerinde Malaga, Alicante, Valencia, Naples, Rodos, Palermo, Faro, Madeira, Olbia, Dubrovnik, Reykjavik ve daha birçok yaz destinasyonu olmak üzere Frankfurt'tan 102 ve Münih'ten 88 noktaya uçulacak. Uçuşu durdurulmuş olan birçok destinasyon rezervasyon sistemlerinde tekrar gözükmekte ve rezervasyon yapılabiliyor. Tüm destinasyonlar 'lufthansa.com' ve diğer grup havayollarının websitelerinde her gün güncelleniyor. Lufthansa 1 haziran itibariyle servis konseptini genişletti."

Tüm yolculara uçuştan evvel birer dezenfektan mendil verileceğini aktaran Geçer, "Kısa ve orta mesafe uçuşlarda business class yolculara içecek ve yemek ikramı tekrar başlatılacak. Uzun uçuşlarda tüm sınıflarda mevcut içecek servisi tekrar sunulacak. First ve business class yolcuları tekrar geniş bir menü arasından yemek seçimi yapabilecek. Economy yolcularına yemek servisi yapılacak. Servis uygulamaları sıkı hijyen koşullarına uygun olarak değiştirilecek." diye konuştu.

Lufthansa Group bünyesindeki havayolları uçuşlara başlıyor

Öte yandan edinilen bilgilere göre temmuz ayından itibaren Austrian Airlines, mart ortasından beri ara verdiği uzun mesafe uçuşlara tekrar başlayacak. Bangkok, Chicago, New York (Newark) ve Washington uçuşları haftada üç frekansa kadar gerçekleştirilecek. Avrupa uçuş ağı temmuz ayından itibaren Yunanistan dahil olmak üzere birçok noktaya genişletilecek.

SWISS sonbahar itibariyle salgından önce uçmuş olduğu noktaların yüzde 85'ine üçte bir kapasite ile uçmayı planlıyor. İsviçre'nin havayolu SWISS, bu yeniden yapılanma sürecinde mümkün olan en geniş servisi sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilk odak Zürih ve Cenevre'den yapılacak Avrupa seferleri olacak. Daha sonrasında kıtalararası destinasyonlar tekrar uçuş ağına eklenecek.

Eurowings de yaz döneminde uçuş ağını hem iş hem de tatil seyahatlerine yönelik olarak genişleterek uçuş noktalarının yüzde 80'ine uçmayı planlıyor. Uçuş yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte İtalya, İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan gibi tatil destinasyonlarına ilgi tekrar büyüyor. Bu nedenle Eurowings Temmuz ayından itibaren önceliği Düseldorf, Hamburg, Stuttgart ve Köln olmak üzere uçuş kapasitesinin yüzde 30 ile 40'ını tekrar hizmete sokacak.

Yolcuların seyahatlerini planlarken gidecekleri destinasyonların güncel giriş ve karantina koşullarını dikkate almaları gerekiyor. Tüm seyahat sırasında, havalimanı güvenlik kontrolleri gibi aşamalarda daha uzun bekleme süreleri, daha sıkı hijyen ve güvenlik kuralları uygulanacak.

8 hazirandan bu yana tüm Lufthansa ve Eurowings uçuşlarında burun ve ağzı kapatacak şekilde maske kullanımı tüm uçuş boyunca zorunlu. Bu uygulama yolcuların uçuş esnasındaki güvenliği için başlatıldı. Yolcu Taşıma Kuralları'nın buna paralel olarak değiştirilmesi söz konusu. Lufthansa ayrıca yolcularına tüm seyahatleri boyunca uçuş öncesi ve sonrasında, havalimanında ve gereken fiziksel mesafenin korunamayacağı tüm durumlarda olmak üzere maske kullanımını tavsiye ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Ekonomi
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Ekonomi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Ekonomi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti Ekonomi
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu Ekonomi
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Leyla Güven Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Mariah Carey Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Lufthansa Group Türkiye uçuşları temmuz itibariyle tekrar başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 12:02:13. #1.14#
title