Lucescu: "Böyle Bir Durum Yok"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, istifa iddialarına cevap vererek, "Şu an işime devam ediyorum" dedi. İsveç maçı sonrası Romanya basınında görevi bırakaçağına dair haberleri yer alan Lucescu, "Böyle bir deklarasyon yok. Atmasyon diyeceğim, yanlış bir haber bu konuda konuşmadım. Bu tarzdaki fikirleri herkesle paylaşmam, böyle bir durum yok. Geleceğime ben karar veririm, yararlı olmayacağımı görsem, inanmasam bu şekilde devam etmezdim. Doğal olarak şu an işime devam ediyorum, bu işin iyi gideceğine inanıyorum" dedi.

(İsa Akar/İHA)