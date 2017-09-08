Lösemi Hastası Yeğeni İçin Stant Açtı

Safranbolu ilçesinde Nesrin Tok isimli yurttaş, Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan ve bir süre önce lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen yeğeni 26 yaşındaki Hande Sar için stant açtı.



Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantla ilgili gazetecilere açıklama yapan Tok, Hande Sar gibi bir çok lösemi hastası için toplandıklarını söyledi.



Lösemi hastaları için herkesin elini uzatmasını isteyen Tok, "Hande Sar benim yeğenim, ağustos ayının başında lösemi hastası olduğunu öğrendik. Dünyamız başımıza yıkıldı. Elimizden ne gelirse yapmaya karar verdik. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarına ve herkese duyuru yaptık. Duyarlı olan vatandaşlarımız kan bağışı bulundular. Kök hücre bağışlanması gerekiyor." diye konuştu.



Kendilerinin Safranbolulu olmalarından burada stant açtıklarını aktaran Tok, şöyle konuştu:



"Burada daha çok arkadaşlarımızın olduğunu ve daha çok yardımcı olabileceklerini düşündük. Birçok yerde de etkinlikler hazırlanıyor. Arkadaşları tarafından Çorlu, İzmir, Antalya'da hazırlanıyor böyle kampanyalar."



Yeğeninin kemoterapi, radyoterapi ve ışın tedavileri gördüğünü vurgulayan Tok, "Kanındaki son damla zehirli hücre ölene kadar bu tedavilerini sürdürecekler. Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz. İstediğimiz amaca ulaşırız. Biz çok umutluyuz, başaracağız. Allah kızımıza sağlıklı uzun ömürler verecek inşallah. Sadece Hande'ye değil, isme verilmiyor zaten kök hücre bağışına gidildiği için Kızılay'a Hande'nin yanı sıra belki yüzlerce çocuğumuz hayata tutunacak. Dileriz öyle olur." ifadesini kullandı.



Tok, yarın Türk Kızılayı'nın gezici kan aracının meydana konuşlandırılacağını ve bağışta bulunmak isteyenleri beklediklerini sözlerine ekledi.