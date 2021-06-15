LOKANTAYA KALAŞNİKOF VE TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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LOKANTAYA KALAŞNİKOF VE TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da 5 Mayıs gecesi hafif ticari araçla önüne geldikleri restoranı uzun namlulu piyade tüfeği ve tabancayla kurşunlayan 4 şüpheliden 3'ü, 300'e yakın güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.

ADANA'da 5 Mayıs gecesi hafif ticari araçla önüne geldikleri restoranı uzun namlulu piyade tüfeği ve tabancayla kurşunlayan 4 şüpheliden 3'ü, 300'e yakın güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı. Firari şüpheli Kemal G.?nin (32), lokanta sahibi Fatih K. ile husumetli olduğu, aynı iş yerine 15 Nisan'da tabancayla ateş açtığı ve 3 kişiyi yaraladığı öğrenildi.

Olay, 5 Mayıs günü saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla, Ziyapaşa Bulvarı'ndaki kapalı olan lokanta önüne gelen bir grup şüpheli, uzun namlulu Kalaşnikov piyade tüfeği ve tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp, kaçtı. Saldırı anı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz bir hafif ticari aracın restorana yanaştığı, içerisindeki şüphelilerin Kalaşnikof ve tabancayla kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan aracın ön ve arka plakasının söküldüğü görüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, tüfeğe ait 6, tabancaya ait de 4 boş kovanı kriminal laboratuvara götürdü.

300'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Silahlı saldırganların yakalanması için Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 300'e yakın güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelilerin Mehmet A. (21), Kasım B. (18), Nusret K. (20) ile Kemal G. olduğunu belirledi. Polisin adım adım takip ettiği şüphelilerin, tespit edilmemek için olay günü araçta sürekli yer değiştirdikleri saptandı. Şüphelilerden Mehmet A., Kasım B. ile Nusret K., Narlıca Mahallesi'nde saklandıkları eve yapılan baskında yakalanırken, Kemal G. ise adresinde bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde saldırıyı kabul ettikleri ancak suçu birbirlerine attıkları öne sürüldü.

FİRARİ ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIDA BULUNMUŞ

Öte yandan firari şüpheli Kemal G.?nin, restoran sahibi Fatih K. ile husumetli olduğu, söz konusu iş yerine 15 Nisan günü gelip tabancayla ateş açtığı ve 3 kişiyi yaraladığı öğrenildi. O günden bu yana firari olan Kemal G.?yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., Kasım B. ile Nusret K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

LOKANTAYA KALAŞNİKOF VE TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
LOKANTAYA KALAŞNİKOF VE TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
LOKANTAYA KALAŞNİKOF VE TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
LOKANTAYA KALAŞNİKOF VE TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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