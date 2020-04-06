SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Liverpool, ücretsiz izin kararından geri adım attı - Spor
Koronavirüs, Liverpool, Spor

Liverpool, ücretsiz izin kararından geri adım attı

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

06.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:10
Liverpool, ücretsiz izin kararından geri adım attı

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

Kulübün üst yöneticisi (CEO) Peter Moore, taraftarlara hitaben yazdığı mektupta, geçen hafta aldıkları karardan dolayı özür dileyerek personeli ücretsiz izne çıkarmayacaklarını belirtti.

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinden kulübü korumaya çalıştıklarını aktaran Moore, "Amacımız, işçi çıkarma veya maaş indirimine gitmeden kulüp personelinin işlerini korumayı sağlamaktı. Ancak yanlış bir karar aldığımıza inanıyor ve bundan dolayı oldukça üzgün olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Moore, ücretsiz izin uygulaması yerine başka alternatifler üzerinde çalışacaklarını vurguladı.

Premier Lig'de daha önce Newcastle United, Tottenham, Bournemouth ve Norwich City de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İtalya'da anlaşma tamam! Futbolcu ve hoca maaşlarında indirim Spor
İtalya'da anlaşma tamam! Futbolcu ve hoca maaşlarında indirim
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak Spor
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
Bir dönem Barça'yı da çalıştıran F.Bahçe'nin eski oyuncusu vefat etti Spor
Bir dönem Barça'yı da çalıştıran F.Bahçe'nin eski oyuncusu vefat etti
Sergen Yalçın keşfedip yönetime sundu! Kartal'a 18'lik yıldız adayı Spor
Sergen Yalçın keşfedip yönetime sundu! Kartal'a 18'lik yıldız adayı
Bayern Münih, antrenmanlara başladı Spor
Bayern Münih, antrenmanlara başladı
Başkan açık açık söyledi: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Spor
Başkan açık açık söyledi: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel
Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman
Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
Arda Turan: Galatasaray beni çağırırsa giderim, çağırmazsa tribünden desteklerim
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı
Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım
Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım
Bayern Münih, koronavirüs arasını bitirerek antrenmanlara başlıyor
Bayern Münih, koronavirüs arasını bitirerek antrenmanlara başlıyor
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Demet Akalın Levent Dörter Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Liverpool, ücretsiz izin kararından geri adım attı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 22:19:22. #1.14#
title